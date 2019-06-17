Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожных переездах Иркутской области с начала 2019 года произошло 117 ДТП. В результате аварий 52 человека пострадали, из них 12 погибли. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

– С начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали дежурные работники зафиксировали более 330 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за которых на сегодняшний день произошло семь ДТП, из них три со смертельным исходом, – говорится в сообщении.

Последний случай произошел 12 июня на регулируемом железнодорожном переезде 4824км на участке Шуба – Азей в Тулунском районе. Водитель грузового автомобиля при исправно действующей переездной сигнализации проехал запрещающее показание переездного светофора, повредил устройство заграждения и выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель и локомотивная бригада не пострадали.

Стоит отметить, что виновниками во всех ДТП стали водители автомобилей, которые, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на заградительные шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд.