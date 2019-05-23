Начался ремонт автодороги на въезде в Качуг

Качугский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Качугский филиал Дорожной службы приступил к работам по устройству земельного полотна на участке с 250 км по 255 км трассы Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово в Качугском районе.

Уже проведены необходимые работы по восстановлению и закреплению трассы, сообщают в пресс-центре Дорожной службы Иркутской области.

Дорога «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» была запущена в эксплуатацию несколько десятилетий назад и на ремонтируемом участке находится в неудовлетворительном состоянии.

– С 250 км по 255 км видимых просадок земляного полотна и пучений нет, но в районах расположения водопропускных труб дорога заметно хуже: много трещин продольных и поперечных шириной 20-50 мм, есть выбоины, выкрашивание и неровности на проезжей части. Водопропускные трубы также сильно изношены. В рамках контракта по содержанию решить эти проблемы было бы очень сложно. Некоторые трудности в процессе работы возникают в связи с тем, что наши специалисты выполняют работы на въезде и в самом поселке в стесненных условиях на одной половине проезжей части. На этом участке всегда сложная дорожная обстановка. Рядом находится детский сад, – отметил руководитель ДСИО Максим Черниговский.

В ходе ремонтных работ дорожники уложат шесть новых гофрированных труб и более 17 тысяч 500 квадратных метров асфальта. Будет установлено восемь автобусных остановок и построено 16 пересечений и примыканий. У садика появятся новые тротуары, будет нанесена разметка и смонтированы дорожные знаки. Срок завершения работ – 30 сентября 2019 года. Средства на ремонт дороги были выделены из областного бюджета.