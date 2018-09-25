Навигация на реках Приангарья, кроме Ангары, завершится 10 октября

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На реках Иркутской области, кроме реки Ангара, 10 октября 2018 года завершится навигационный период.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, по Ангаре движение маломерных судов будет осуществляться до 1 декабря 2018 года.

Сотрудники ГИМС напоминают владельцам лодок о необходимости правильно подготовить их к «зимовке». Перед консервацией следует тщательно смотреть судно и составить ведомость дефектов, которые необходимо исправить до открытия очередного сезона навигации.

СПРАВКА:

В соответствии с постановлением областного правительства от 25 августа 2016 года допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) – с 1 мая до 10 октября, на реке Ангаре – с 1 мая до 1 декабря, на озере Байкал – с 15 мая до 25 декабря, на водохранилищах – с 15 мая до 1 ноября.