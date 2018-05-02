Недоделки на дорогах Иркутской агломерации обещают устранить до середины июня

Иркутск, Шелехов, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), – На объектах, которые ремонтировали в Иркутской агломерации по проекту «Безопасные и качественные дороги» выявили незначительные дефекты. Подрядчики должны их устранить по гарантийным обязательствам до середины июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

К числу недочётов относятся трещины и повреждение кромки асфальтобетонного покрытия. Также специалисты указали на необходимость обеспечения водоотведения, устранение следов вырубок.

Недоделки обнаружили на всех дорогах, ремонтировавшихся в прошлом году. В Шелехове это улица Известковая, автомобильная дорога от Култукского тракта до проспекта Центральный, улица Кочубея, улица Леонида Кулика, улица Ленина, проспект Центральный, бульвар Созидателей, улица Заводская, улица Белобородова.

В Иркутске дефекты нашли на улице Ленина на участках от улицы Канадзавы до улицы Карла Маркса и от улицы Дзержинского до улицы Седова, также на транспортной развязке на пересечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной автомобильной дороги.