Несколько электричек на участке Чуна – Речушка изменят расписание с 1 сентября

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 сентября 2019 года изменится расписание нескольких пригородных поездов на участке Чуна – Речушка ВСЖД.

Пригородный поезд №6040 сообщением Чуна – Вихоревка с 1 по 3, с 5 по 10 и с 12 по 14 сентября со станции Чуна будет отправляться в 18:31, на станцию Вихоревка прибывать в 20:56. Разница с действующим расписанием составит 11 минут.

4 сентября со станции Чуна поезд будет отправляться в 18:37, на станцию Вихоревка прибывать в 21:06. Разница с действующим расписанием составит 20 минут.

Пригородный поезд №6060 сообщением Вихоревка – Речушка 1, 6, 8, 13 сентября со станции Вихоревка будет отправляться в 21:18, на станцию Речушка прибывать в 00:24. Разница с действующим расписанием составит 8 минут.

Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе « Пассажирам » и в Едином информационно-сервисном центре по телефону: 8-800-775-00-00.