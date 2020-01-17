Несколько электричек на участке Иркутск-Сортировочный – Выдрино изменят расписание

Иркутская область, Бурятия, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 21 января по 28 февраля 2020 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание следования трех пригородных поездов на участке Иркутск-Сортировочный – Выдрино.

№6315 сообщением Подкаменная – Иркутск-Сортировочный 21, 24, 28, 31 января, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 февраля будет назначен сообщением Большой Луг – Иркутск-Сортировочный, отправление и прибытие по действующему расписанию: Большой Луг 16:17, Иркутск-Сортировочный 17:43.

№6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля будет отправляться со ст. Иркутск-Сортировочный в 18:19 (вместо 17:13) и прибывать на ст. Байкальск в 22:34 (вместо 21:28).

№6336 сообщением Байкальск – Выдрино 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля будет отправляться со ст. Байкальск в 22:39 (вместо 21:33) и прибывать на ст. Выдрино в 23:08 (вместо 22:02).

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, время указано местное. Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений.

КООРДИНАТЫ:

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе « Пассажирам » и в Едином информационно-сервисном центре по телефону: 8-800-775-00-00.