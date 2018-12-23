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24.12.2018

Несколько электричек в Приангарье на четыре месяца изменят расписание

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 25 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года в связи с проведением ремонтных работ на ВСЖД по вторникам и четвергам изменится расписание пригородных поездов №6323, 6315, 6325.

Пригородный поезд №6323 сообщением Глубокая – Иркутск-Сортировочный назначается по маршруту Глубокая – Иркутск-Пассажирский: со ст. Глубокая поезд будет отправляться в 16:14 вместо 17:58, на ст. Иркутск-Пассажирский будет прибывать в 18:19.

Пригородный поезд №6315 сообщением Подкаменная – Иркутск-Сортировочный назначается по маршруту Большой Луг – Иркутск-Сортировочный: отправление со ст. Большой Луг в 16:18, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный в 17:45.

Пригородный поезд №6325 сообщением Иркутск-Сортировочный – Черемхово назначается по маршруту Иркутск-Пассажирский – Черемхово: отправление со ст. Иркутск-Пассажирский в 20:05, прибытие на ст. Черемхово в 22:51.

Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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