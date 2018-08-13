Несколько южных поездов из Иркутска на четыре дня изменят расписание

Иркутск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 14 по 18 мая изменяется расписание следования пассажирских поездов №205 Иркутск-Анапа, № 57 Иркутск-Кисловодск, №241 Иркутск-Адлер и №273 Северобайкальск-Адлер. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

В эти дни поезда будут проходить участок Булаево – БП2698 Южно-Уральской железной дороги с отклонением от нормативного графика. От станции Курган и станции Кондратовка поезда будет следовать согласно постоянному расписанию.

Решение принято в связи с необходимостью модернизации инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» .

. Телеинформ сообщает об оперативных изменениях в железнодорожном расписании в новостях по ссылке.