«Новапорт» сохраняет интерес к покупке иркутского аэропорта

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Новапорт» (владеет 16 региональными аэропортами) сохраняет интерес к приобретению новых аэропортов Сибири. В частности, холдинг рассматривает возможность приобретения аэропорта Иркутска и аэропорта Омск-Федоровка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга «Новапорт» Евгения Янкилевича.

– Безусловно, сохраняем [интерес]. Аэропорты интересные, большой потенциал развития. Мы готовы участвовать во всех процедурах, которые будут по приобретению этих аэропортов. Скорее всего, [это будет] конкурс. Готовы участвовать, – сказал он.

По словам Янкилевича, сроки проведения конкурсов пока неизвестны.

– Мы надеемся, что в 2020 году конкурсы могут быть объявлены, – сказал собеседник агентства.

Он считает, что в сибирских регионах небольшие аэропорты, расположенные в малых городах, должны принадлежать муниципальным властям, но управляться оператором центрального аэропорта региона.

– Это логичнее и правильнее, у оператора есть все компетенции, есть опыт. А когда глава района знает, что у него есть аэропорт, то и отношение другое, – отметил Янкилевич.

Ранее власти Иркутской области заявляли о возможности реализации подобной инициативы, предполагалось объединить в рамках одного юридического лица центральный аэропорт в Иркутске и ряд предприятий в регионе, которые не имеют средств на развитие.

Напомним, в августе 2018 года на территории аэропорта Иркутска заложили камень в основание нового терминала, который планировалось построить до конца 2020 года. Однако строительные работы не начались из-за претензий Федеральной антимонопольной службы. Власти региона заявили, что терминал построят «Новапорт» и «Рампорт аэро», после чего ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с тем, что инвесторы были выбраны без проведения конкурсных процедур.

Международный аэропорт Иркутска обслуживает более 2 млн пассажиров в год, расположен в черте города. В нем два терминала – внутренних и международных линий. Планируется, что в новом терминале будут обслуживаться все рейсы. В 2015 году иркутский аэропорт был передан из федеральной собственности в областную.