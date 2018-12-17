Новая автотехника вышла на линии общественного городского транспорта в Иркутске

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск поступила новая автотехника для муниципальных предприятий.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, автопарк МУПов «ИркутскГортранс» и «ИркутскАвтотранс» пополнили шесть новых низкопольных автобусов большой и средней вместимости, пять троллейбусов и десять трамвайных вагонов.

Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова мэру города Дмитрию Бердникову, новые автобусы и троллейбусы изготовлены с низким расположением пола по всей длине салона. Это обеспечивает максимальное удобство посадки и высадки пассажиров, что особенно важно для пожилых, людей с ограниченными возможностями, женщин с детьми и колясками. Также новые автобусы и троллейбусы оснащены устройством для съезда инвалидных колясок.

Новый транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, в салонах работают речевые информаторы и бегущая строка с указанием маршрута и остановок. В вагонах трамвая предусмотрены 4 двери вместо 3, антивандальные сидения, противоскользящие полы и камеры видеонаблюдения.

– Новый транспорт выйдет на линию уже сегодня. Для иркутян очень важной является возможность удобного передвижения. Это и продуманные маршруты, и комфортные, безопасные машины. Всё это – неотъемлемая часть комфортной городской среды. Поэтому наша задача – обеспечить Иркутск удобным и надежным транспортом, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Сейчас разрабатывается комплексная схема транспортного обслуживания жителей города, в частности там предусмотрена возможность запустить маршрут через Академический мост. В следующем году мы будем обсуждать схему совместно с иркутянами.

Разработка комплексной транспортной схемы стала главной темой на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которая состоялась сегодня под председательством мэра Дмитрия Бердникова. Как доложил заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев, специалистами проектного института подготовлен соответствующий документ. Он включает оптимизацию маршрутной сети, улучшение качества работы диспетчерских пунктов, развитие системы электронных проездных билетов и другие направления, которые позволят улучшить работу общественного транспорта.