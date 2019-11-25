Новую скоростную трассу «Москва – Казань» хотят продлить до Владивостока

Москва, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что новую скоростную трассу «Москва-Казань» могут продлить до Владивостока.

Отмечается, что строительство планируется завершить к 2027 году, пишут argumenti.ru .

– Мы бы хотели, чтобы она дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше, – отметила глава госкомпании.

Петушенко отметил, что возможность продлить скоростной автокоридор до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны. По его словам, пока реализуется стратегия создания опорной сети скоростных автодорог до 2035 года.