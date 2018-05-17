Объездные дороги в двух микрорайонах Иркутска отремонтируют этим летом

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Объездные дороги микрорайонов Юбилейный и Синюшина гора отремонтируют этим летом в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице Приангарья, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Глава города Дмитрий Бердников 18 мая выехал на место работ и обсудил с подрядчиками вопросы предстоящей реконструкции. В частности, проект ремонтных работ в Юбилейном охватывает весьма значительный отрезок дороги – от улицы Сеченова до поворота на госпиталь ветеранов. Капитального ремонта здесь не было с момента ввода этой дороги в эксплуатацию – более 40 лет. Реконструкция предполагает замену асфальтового покрытия на площади 58 тысяч квадратных метров, устройство тротуаров на площади 18 тысяч квадратных метров, установку нового бордюрного камня, дорожных знаков, пешеходных переходов, оборудование новых остановочных пунктов.

– Здесь у нас очень масштабный проект. Работы продлятся до начала октября. Строители пообещали, что постараются как можно меньше доставлять неудобств иркутянам – по возможности, шумные работы будут проводить в дневное время, – отметил Дмитрий Бердников.

Преобразования коснутся и объездной дороги в микрорайоне Синюшина гора. Здесь реконструируют участок улицы Маршала Конева от улицы Сергеева до гаражного кооператива №27 – всего около 10 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия и 3,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Участок также уже давно требуется ремонта. Комплексная реконструкция, как и на других проектах, коснется не только проезжей части, но и прилегающих территорий.

– Когда была построена эта дорога, применялись совсем другие нормативы по доступности пространства. Сейчас перед нами мэром поставлена одна из главных задач по пешеходным зонам – тротуары, бордюры, съезды должны быть удобны в использовании для маломобильных категорий граждан. Этот микрорайон отличается сложным рельефом, и мы будем уделять особое внимание этому вопросу, – сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский.

Всего в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Иркутске этим летом отремонтируют 33 участка магистральных улиц. Появится более 6 км новых дорожных ограждений, 44 километра бордюрного камня заменят, обустроят более 100 тысяч квадратных метров тротуаров.