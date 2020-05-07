Общественный транспорт Иркутска украсили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Дня Победы в Иркутске портретами ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов украсили трамвай и троллейбус. Празднично оформленный транспорт вышел на городские маршруты 7 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, МУП «ИркутскГорТранс» ежегодно ко Дню Победы украшало транспорт, но лишь праздничной символикой. В этом году, как рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре мэрии Виталий Барышников, в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, было принято решение украсить транспорт портретами ветеранов.

– Поскольку в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации иркутяне не смогут 9 мая по традиции пройти колоннами Бессмертного полка, мы решили украсить трамвай и троллейбус портретами наших земляков, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. И таким образом Бессмертный полк все-таки появится на улицах города, причем уже накануне праздника, – рассказал Виталий Барышников.

Фотографии участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов были получены в рамках проекта «Помни меня», который реализуется в Иркутске в течение нескольких лет. Иркутяне предоставляли в распоряжение администрации снимки своих близких, которые воевали или работали в тылу в годы войны. Отсканированные фотографии были размещены на выставке у мемориала «Вечный огонь Славы». Затем был создан сайт, на котором хранится более 18 тысяч снимков. Из них для оформления общественной транспорта было выбрано более 150.

Напомним, в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, все праздничные мероприятия, в том числе традиционная ежегодная акция «Бессмертный полк», были перенесены. Всего на территории Иркутска сейчас проживают менее 2,5 тысячи ветеранов великой Отечественной войны. Из них осталось всего 160 человек, которые принимали участие в боевых действиях 1941-1945 годов.