Объявлен электронный аукцион на строительство обхода Тельмы и Усолья-Сибирского

Усолье-Сибирское, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Подрядчика для строительства обхода Усолья-Сибирского и поселка Тельма Усольского района определят в июле 2019 года. Сейчас объявлен электронный аукцион, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье». Согласно утвержденному Росавтодором проекту к 2024 году в Усольском районе планируется построить 42 километра федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (с 1797-го по 1842-й км). Объездная дорога будет четырехполосной с несколькими путепроводами, мостами и надземными пешеходными переходами. Новый участок обеспечит «зеленый коридор» для транзитного транспорта. Сейчас по двум населенным пунктам в сутки идет около 20 тысяч машин, в том числе большегрузных. Это почти вдвое больше положенной нормы для существующей автодороги. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Общая стоимость объекта составляет около 17 млрд рублей. В строительном сезоне 2019 года дорожникам предстоит выполнить работы на 600 млн рублей. СПРАВКА: Проект обхода Усолья-Сибирского и Тельмы вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденный правительством РФ. Согласно плану в России в рамках реализации федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» будет построено 12 автодорожных обходов крупных городов – это почти 400 км. Таким образом, на 250 км будет снижена протяженность автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки. ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: усолье сибирское

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