|Транспорт
|10.06.2019
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Объявлен электронный аукцион на строительство обхода Тельмы и Усолья-Сибирского
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Усолье-Сибирское, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Подрядчика для строительства обхода Усолья-Сибирского и поселка Тельма Усольского района определят в июле 2019 года. Сейчас объявлен электронный аукцион, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
Согласно утвержденному Росавтодором проекту к 2024 году в Усольском районе планируется построить 42 километра федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (с 1797-го по 1842-й км). Объездная дорога будет четырехполосной с несколькими путепроводами, мостами и надземными пешеходными переходами. Новый участок обеспечит «зеленый коридор» для транзитного транспорта. Сейчас по двум населенным пунктам в сутки идет около 20 тысяч машин, в том числе большегрузных. Это почти вдвое больше положенной нормы для существующей автодороги.
Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Общая стоимость объекта составляет около 17 млрд рублей. В строительном сезоне 2019 года дорожникам предстоит выполнить работы на 600 млн рублей.
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