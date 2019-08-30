Ограничение проезда по Красноказачьей в Иркутске продлили до 15 октября

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске до 15 октября 2019 года будет продлено частичное ограничение движения транспорта по улице Красноказачьей между улицами Лыткина и Зверева. Это связано с проведением работ по строительству многоквартирных жилых домов.

Кроме того, сообщает пресс-служба администрации Иркутска, по улице Красноказачьей на участке между улицами Советская и Лызина с 23.00 2 сентября до 23.00 15 октября будет организовано одностороннее движение транспортных средств.