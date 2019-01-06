Опыт Тверской области: в столице региона тестово заработали платные парковки

Тверская область, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава администрации Твери 29 декабря 2018 года подписал изменения в постановление о платных парковках. Документ, в числе прочего, регламентирует работу новых паковочных мест.

Как сообщает « Афанасий бизнес », в ноябре 2018 года в ходе рассмотрения бюджета на 2019 года и плановый период 2020-2021 годов выяснилось, что муниципалитет планирует начать работу платной парковки еще на нескольких улицах города: речь идет о дополнительных 450 парковочных местах.

Согласно постановлению №1673, зона платной парковки разделена на три части – с маркировкой 100, 200 и 300. В тестовом режиме работа начнется в этом году и продлится до 1 июня 2019 года. Одновременно с этим меняется время действия платных парковочных мест: для зон №200 и 100 – с 8:00 до 20:00 в рабочие дни, для зоны №300 – ежедневно, круглосуточно.

Таким образом, платное парковочное пространство в Твери увеличится вдвое.

В 2017 году 12,8 млн рублей бюджету принесли штрафы за нарушение правил парковки, а оплата непосредственно парковки – чуть более 7,3 млн рублей. Общая сумма поступлений составила около 20 млн 148 тысяч рублей.