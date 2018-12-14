Особенности Toyota Camry в комплектации Exclusive

Российская Федерация, Украина, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Седан Toyota Camry вполне можно считать автомобилем бизнес класса, об этом говорит его внешний вид, который можно охарактеризовать, как строгий.

Обновленная модель Toyota Camry выглядит необычно: утонченная передняя решетка радиатора соединена с передними светодиодными тонкими фарами и обрамлена хромированным молдингом.

Вообще, модель Тойота Кэмри и в других комплектациях привлекает к себе внимание автолюбителей. Сравнить комплектации, цены и технические характеристики автомобиля данной марки, а также приобрести понравившийся вам вариант в Киеве можно, если перейти на сайт ВиДи.



В передний бампер Toyota Camry Exclusive встроен мощный и широкий воздухозаборник, закругленный внутрь своей трапеции. Выглядит такое соседство оригинально: изящество и мощь.

Вид сбоку не эволюционировал и обновленный кузов похож на предшественника.

Задний вид претерпел небольшие изменения в виде хромированной вставки, которая встроена во внутреннюю часть задних фонарей.

Кокпит автомобиля Toyota Camry выполнен из пластика, с вставкой под дерево, со стороны переднего пассажира, в целом вид симпатичный, нет однотонности.

Панель приборов имеет очень красивую подсветку, спидометр и тахометр светятся ярко-синим светом по кругу, между ними находится информационный дисплей.

Средняя часть торпедо начинается с электронных часов, которые смонтированы в один пластиковый блок с дефлекторами обдува.

Отдельно нужно рассказать о мультимедийном дисплее, расположенном под часами. Дисплей представляет собой мультимедийную навигационную систему Android, с установленным новым приложением «Яндекс Навигатор». Дисплей сенсорный, с расширенным функционалом.

Блок управления кондиционером находится под дисплеем, в темноте светится блок весьма неплохо. Умещаются дисплей и блок в одной центральной панели, обрамленной по бокам панелями из твердого пластика серебристого цвета.

Центральная консоль широкая, большая, под цвет дерева, на ней расположен рычаг АКПП.

Салон Toyota Camri кожаный, сиденья обтянуты светло-коричневой кожей, такой цвет придаёт салону, безусловно, деловой статус.

Пассажиры заднего ряда, чувствуют себя просторно, имеют консоль управления подогревом сидений, задней солнцезащитной шторкой и кондиционером. Консоль выдвигается из спинки сиденья.

Двигатель у автомобиля Toyota Camry Exclusive 4-х цилиндровый, бензиновый, атмосферный, рабочим объемом 2494 сантиметров кубических, мощностью 181 лошадиных сил, максимальное число оборотов - 6000. Двигатель имеет электронную систему изменения фаз газораспределения. Расход топлива в смешанном цикле на 100 километров составляет 7,8 литров, во многом благодаря 6-ти ступенчатой автоматической коробке передач, которая передает крутящий момент на передние колеса.

Седан Toyota Camri Exclusive оснащен антипробуксовочной системой и системой курсовой устойчивости VSC, что делает его безопасным на дорогах.

Резюмируя, автомобиль строгого вида, с хорошими техническими характеристиками и комфортным салоном - неплохой вариант для бизнесменов.