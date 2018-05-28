Остановку «Центральный рынок» в Иркутске перенесут до середины сентября

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске со 2 июня до 16 сентября 2018 года перенесут остановку транспорта «Центральный Рынок» по адресу улица Карла Либкнехта, 40. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Остановку перенесут за перекресток улиц Карла Либкнехта и Тимирязева по ходу движения. Это связано с ограничением проезда по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева, где будут менять теплопровод.

Маршруты № 3 «6-й пос. ГЭС-Студгородок-Ц. Рынок-Аэропорт», № 20 «Ж.Д. Вокзал-Аэропорт», № 42 «Н-Ленино-Аэропорт», № 43 «Авиазавод-Аэропорт», № 80 «Областная больница-Студгородок-Ж.Д. Вокзал-Аэропорт-ул. Пискунова-ул. Байкальская-Студгородок-Областная больница», № 81 «Ц. Рынок-Китай-город», № 98 «ул. Дорожная-площадь графа Сперанского» будут высаживать пассажиров на остановке «Ул. Карла Либкнехта» для маршрутов №4с и 4к.

Для маршрутов № 27 «м/р Топкинский- Ц. Рынок-м/р Топкинский», № 67 «м/р Топкинский-м/р Первомайский», № 87 «м/р Топкинский-м/р Солнечный» при следовании из Топкинского остановка «Центральный Рынок» будет исключена до указанной даты, говорят в администрации Иркутска.