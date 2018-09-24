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25.09.2018

От Большого Луга до Глубокой до конца недели вместо электричек будет ходить автобус

Шелеховский район, Слюдянский район, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 25 по 28 сентября в связи с ремонтом на путях ВСЖД изменится расписание пригородных поездов № 6320 и 6323, а для перевозки пассажиров на участке Большой Луг – Глубокая будут задействованы автобусы.

Как сообщает пресс-служба компании, поезд № 6320 Иркутск-Сортировочный – Глубокая будет отправляться со станции Иркутск-Сортировочный согласно расписанию в 13.06 местного времени до станции Большой Луг, далее пассажиров этой электрички на участке Большой Луг – Глубокая будут везти автотранспортом. Аналогичным образом будет осуществляться движение обратной электрички № 6323 Глубокая – Иркутск-Сортировочный. Со станции Глубокая до станции Большой Луг пассажиры в 17:43 местного времени будет отправляться автобус, а со станции Большой Луг до станции Иркутск-Сортировочный без изменения расписания будет ходить электропоезд.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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