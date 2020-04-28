Парковку у иркутского Центрального рынка предложили сделать бесплатной

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Предприниматели, работающие на Центральном рынке в Иркутске, в условиях снижения выручки из-за режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса предложили сократить аренду торговой площади, открыть бесплатную парковку для посетителей рынка и вернуть уличную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как доложила исполняющая обязанности директора МУП «Центральный рынок» Вероника Титова, сейчас на рынке существует 817 торговых мест. Арендная стоимость одного квадратного метра торговой площади варьируется от 17 до 18 тысяч рублей. По данным руководства рынка, часть предпринимателей просрочили оплату аренды за март и апрель.

Вице-мэр города Иркутска Руслан Болотов поручил комитету по управлению муниципальным имуществом проработать меры поддержки предпринимателей на Центральном рынке, а также мероприятия по выводу МУПа из сложной ситуации. Это нужно сделать в срок до 1 мая. Кроме этого, Руслан Болотов подчеркнул необходимость начала подготовки документации по проведению конкурсных процедур для определения нового директора МУП «Центральный рынок».