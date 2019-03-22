ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Транспорт
23.03.2019

Парламентарии Приангарья включатся в работу над планом развития аэропорта Усть-Илимска

Усть-Илимск, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Провести совещание по формированию дорожной карты развития аэропорта в Усть-Илимске поручил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол комитету по собственности и экономической политике, возглавляемому Николаем Труфановым.

Как сообщает пресс-служба ЗС, такое решение было принято по итогам обсуждения этого вопроса с руководством филиала Группы «Илим», который в рамках государственно-частного партнерства выделяет средства на развитие аэропорта в Усть-Илимске. Депутаты также будут настаивать на включении планов по развитию малой авиации и аэропортов северных территорий Иркутской области в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.

– Насколько я знаю, на территории посадочной площадки силами подрядных организаций Группы «Илим» были проведены подготовительные мероприятия: летное поле очистили от растительности, полностью разобрано старое ограждение, ведется демонтаж старого здания аэровокзала. Параллельно решаются организационные вопросы. В настоящее время регулярно осуществляются вылеты в Иркутск и обратно. И это авиасообщение востребовано у населения и стабильно пользуется спросом, – отметил Сергей Сокол.

В 2018 году предприятие «Посадочная площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска» и его имущество было передано в областную государственную собственность Иркутской области. Дополнительные возможности и перспективы для возрождения аэропорта дало подписанное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и АО «Группа «Илим», в рамках которого компания направит 100 миллионов рублей на проектировку здания аэровокзала, оснащение предприятия специализированной техникой, установку нового ограждения территории. Также планируется строительство топливно-заправочной станции, что позволит производить в аэропорту дозаправку самолетов. Рассматриваются перспективы развития авиасообщения с Красноярским краем и Новосибирской областью.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске