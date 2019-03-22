Парламентарии Приангарья включатся в работу над планом развития аэропорта Усть-Илимска

Усть-Илимск, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Провести совещание по формированию дорожной карты развития аэропорта в Усть-Илимске поручил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол комитету по собственности и экономической политике, возглавляемому Николаем Труфановым.

Как сообщает пресс-служба ЗС, такое решение было принято по итогам обсуждения этого вопроса с руководством филиала Группы «Илим», который в рамках государственно-частного партнерства выделяет средства на развитие аэропорта в Усть-Илимске. Депутаты также будут настаивать на включении планов по развитию малой авиации и аэропортов северных территорий Иркутской области в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.

– Насколько я знаю, на территории посадочной площадки силами подрядных организаций Группы «Илим» были проведены подготовительные мероприятия: летное поле очистили от растительности, полностью разобрано старое ограждение, ведется демонтаж старого здания аэровокзала. Параллельно решаются организационные вопросы. В настоящее время регулярно осуществляются вылеты в Иркутск и обратно. И это авиасообщение востребовано у населения и стабильно пользуется спросом, – отметил Сергей Сокол.

В 2018 году предприятие «Посадочная площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска» и его имущество было передано в областную государственную собственность Иркутской области. Дополнительные возможности и перспективы для возрождения аэропорта дало подписанное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и АО «Группа «Илим», в рамках которого компания направит 100 миллионов рублей на проектировку здания аэровокзала, оснащение предприятия специализированной техникой, установку нового ограждения территории. Также планируется строительство топливно-заправочной станции, что позволит производить в аэропорту дозаправку самолетов. Рассматриваются перспективы развития авиасообщения с Красноярским краем и Новосибирской областью.