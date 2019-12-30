Пассажир рейса Екатеринбург – Иркутск оштрафован за курение во время полета

Иркутск, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Транспортные полицейские составили административный протокол на пассажира рейса Екатеринбург – Иркутск, который курил во время полета. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

– В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением «Екатеринбург – Иркутск» вызывают наряд полиции. Прибывшим на место происшествия полицейским представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате, – говорится в сообщении.

Нарушителем оказался ранее судимый 36-летний житель Уссурийска. Мужчину доставили в дежурную часть полиции, где на него составили протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 КоАП – нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Максимальное наказание за нарушение этой статьи – штраф до 1,5 тысяч рублей.