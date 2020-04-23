Пассажиры поездов теперь должны предоставлять электронную почту или номер телефона

Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пассажиров поездов обязали предоставлять контактные данные. Соответствующие изменения уже внесены приказом Минтранса внесены в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 473», сообщает «Афанасий Бизнес» .

С 23 апреля 2020 года при оформлении билета на поезд в железнодорожной кассе, на сайте компании или с помощью мобильного приложения, пассажиры обязаны предоставить свою контактную информацию. Это может быть номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

В РЖД рассказали, что на оставленный при регистрации номер или почту будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. Рекламные сообщения обещают не слать.

– Отметим, услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок, – отмечается на сайте РЖД.