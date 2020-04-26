Пассажиропоток иркутского аэропорта в апреле упал более чем на 80%

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В апреле 2020 года пассажиропоток в иркутском аэропорту продолжил снижение – по данным за период с 1 по 21 апреля, всего здесь обслужили 20 тысяч 701 человека, что на 81,2% ниже показателя такого же периода 2019 года.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, с начала 2020 года пассажиропоток Иркутского аэропорта, по сравнению с 2019 годом, упал на 15,7%. Всего обслужено 546 тысяч 856 человек: 390 тысяч 950 человек – пассажиры внутренних рейсов, 155 тысяч 906 человек летели международными рейсами.

Также в апреле (с 1 по 21 апреля) на 41,2% снизилась обработка грузов, на 32,5% – объемы обработанной почты.

В аэропорту Иркутска ведут подсчет самолетовылетов. Отмечен рост обслуживания грузовых воздушных судов, следующих в города России и за границу, где эпидемиологическая обстановка наиболее нестабильна. У них на борту гуманитарная медицинская помощь. В Иркутске они совершают посадку на дозаправку. Всего, по данным с 18 марта по 22 апреля, в аэропорту Иркутска встретили и проводили в полет более 30 таких рейсов.

Это воздушные суда российских и иностранных авиакомпаний, оказывающих полный спектр услуг по перевозке грузов: Волга-Днепр, Авиастар ТУ, Авиакон Цитотранс, CargoLogic Germany, Wizz Air, GP Aviation Ltd и другие. Посадку совершали Ил-76, Ан-12, Ту-204, Аirbus А321, Boing 737. Они следовали из Китая в Москву, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Новосибирск, а также в Корею, Казахстан, Германию, Испанию, Португалию, Беларусь.