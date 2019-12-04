|Транспорт
|05.12.2019
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Первая ледовая переправа для автомобилей открыта в Иркутской области
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Нижнеудинский район, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Через реку Уда в деревню Казачья Бадарановка Нижнеудинского района открылась автомобильная ледовая переправа.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, переход позволит обеспечить регулярное сообщение жителей поселения с центром, своевременное оказание медицинской помощи и решение других важных вопросов жизнеобеспечения населенных пунктов.
Это первая ледовая переправа в регионе, предназначенная для передвижения автомобилей по льду. На переправе, как и на дороге, для автомобилистов действуют правила дорожного движения. Грузоподъемность переправы ограничена: передвигаться по ней могут только легковые автомобили весом до пяти тонн. Скорость – не более 10 км в час.
Эксплуатацию ледовой переправы обеспечивает Дорожная служба Иркутской области.