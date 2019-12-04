Первая ледовая переправа для автомобилей открыта в Иркутской области

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и немецкая компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» планируют запустить в 2020 году «Дальневосточный экспресс» из Иркутска до Владивостока и обратно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.