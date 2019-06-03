Первый рейс из Иркутска в Тюмень выполнила авиакомпания «Ангара»

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый рейс авиакомпании «Ангара» из Иркутска в Тюмень состоялся 3 июня. Он совершается с посадкой в Томске. Перелет по маршруту Иркутск-Томск-Тюмень субсидируется Росавиацией в рамках постановления Правительства РФ №1242.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании «Ангара», продолжительность рейса составляет 5 часов 10 минут (с посадкой в Томске). Стоимость авиабилета в одну сторону – от 9 495 рублей. Приобрести билеты по указанной стоимости могут все желающие независимо от возраста.

Рейс в Тюмень является продолжением маршрута Иркутск-Томск. Напомним, по маршруту Иркутск-Томск авиакомпания «Ангара» начала выполнять прямые рейсы с 1 февраля 2019 года. Стоимость авиабилета Иркутск-Томск – 5 700 рублей. Этот маршрут также является субсидируемым согласно постановлению правительства РФ №1242.

Приобрести авиабилеты можно на сайте angara.aero и во всех авиакассах. Обратите внимание, авиакассы взимают сервисный сбор.