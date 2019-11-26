Первую ледовую переправу открыли 26 ноября на реке Лена в Иркутской области

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Пеший ледовый переход на реке Лена соединил село Макарово и деревню Балашова в Иркутской области. Во вторник, 26 ноября, проведено его освидетельствование. Контрольные замеры показали: переправа безопасна для пешеходов, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Комиссия, в которую вошли госинспекторы по маломерным судам Киренского инспекторского участка и представители муниципального образования 26 ноября замерили толщину льда, осмотрели техсостояние береговых сооружений и путей выхода к переправе.

– Установлено, что пешеходный переход пригоден к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Толщина льда на всей его протяженности составляет 21 сантиметр, он обозначен вешками для исключения выходов за его пределы, оборудованы подходы к нему. В целях обеспечения безопасности есть спасательные доски и шесты. С правилами пользования ледовым переходом жители ближайших населенных пунктов могут ознакомиться с помощью информационных стендов, – сообщает пресс-служба ведомства.

Однако инспекторы обращают внимание, что движение по льду в этом месте безопасно только для пешеходов. Выезд на лед на транспорте категорически запрещен.