Пешеходный мост соединил два посёлка в Чунском районе

Чунский район, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Октябрьском муниципальном образовании Чунского района Иркутской области открылся пешеходный мост через реку Чуна. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Пешеходный мост соединил посёлок Хоняки и административный центр муниципального образования – посёлок Октябрьский. Протяжённость моста – 256,5 метров, ширина – 2,25 м.

Это первый объект, реализованный в рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» государственной программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства», говорят в правительстве Иркутской области.

Стоимость строительства – более 100 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области, строительство завершено досрочно. Председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова, напомнила, что строительство пешеходных мостов в Приангарье начато по инициативе и настоянию областных парламентариев.

Все мосты строятся на реках, которые разделяют несколько посёлков в одном муниципальном образовании. Как правило, на одном берегу находится школа, больница, другие объекты социальной сферы, которые обслуживают населенные пункты по обе стороны реки. Как пояснила Наталья Дикусарова, было жизненно важно обеспечить местным жителям доступность инфраструктуры и безопасность передвижения. В соответствии с планом, ежегодно два моста будут сдаваться в эксплуатацию, и два – начинать строить.

Раньше пешеходное сообщение между поселками Хоняки и Октябрьский было возможно только по льду или железнодорожному мосту. С вводом в эксплуатацию пешеходного моста оба поселка получили дополнительный стимул к развитию.