ПГК доставляет грузы для «Газпрома»

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за январь-февраль этого года доставил почти 3 тысячи тонн железобетонных изделий в Амурскую область для строительства крупного газоперерабатывающего завода в Свободненском районе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Мы тесно сотрудничаем со строительными компаниями, в частности – с торговым домом «РусИр» и комбинатом «Братскжелезобетон». Они поставляют продукцию для крупных стройплощадок Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. С начала этого года партнеры увеличили объемы погрузки железобетонных изделий и конструкций (опоры, плиты, сваи), что положительно повлияло на динамику перевозок платформами в целом, – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

За два месяца Иркутский филиал перевез на платформах 17,7 тысячи грузов, что на 13% выше аналогичного показателя 2018 года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 65%, до 38 млн т-км.

Основной грузопоток – 16 тысяч тонн (+51% к январю-февралю 2018 года) – пришелся на внутренние направления. Из Восточной Сибири и Забайкалья грузы направлялись в Сибирь, Якутию и на Дальний Восток.

СПРАВКА:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.