Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - ПГК маршрутизировала поток порожних вагонов на ВСЖД для вывоза угля. Благодаря этой технологии оборот вагонов Первой грузовой компании (ПГК) между Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД, ст. Тайшет) и углепогрузочными станциями Красноярской (КрасЖД) и Западно-Сибирской магистралями (ЗСЖД) ускорился на 2 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Технология направлена на качественное использование подвижного состава в границах Восточного полигона – растет скорость движения вагонопотока, так как после станции Тайшет вагонамИркутск, ВСЖД, ПГК, Валерий Яхимович не требуется переформирование на участковых станциях. Во-вторых, подвижной состав следует маршрутом на конкретную станцию погрузки, что ускоряет его подвод нашим грузоотправителям в соседних регионах, – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Технология, разработанная специалистами Иркутского филиала ПГК и согласованная Восточно-Сибирским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания, реализуется с октября этого года. За два месяца отправлено 142 поезда или более 10 тысяч порожних вагонов.

СПРАВКА:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.