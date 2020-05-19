ПГК перевезла в Восточной Сибири за апрель рекордный объем грузов в полувагонах

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Первая грузовая компания (ПГК) в апреле 2020 года перевезла 158,7 тыс. тонн грузов в полувагонах по Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железным дорогам, что в шесть раз выше аналогичного показателя прошлого года. Это рекордный с 2018 года ежемесячный объем для Иркутского филиала ПГК, сообщает пресс-служба компании.

– Мы усиленно наращиваем погрузку в сегменте полувагонов с начала года благодаря активной работе с действующими партнерами и привлечению новых, улучшению логистических схем. Например, для оптимизации доставки угля движение груженого состава было организовано по кольцевому маршруту: со станции Екатеринославка Забайкальской железной дороги, где находится угольный разрез, до станций Благовещенск и Амурская – на Благовещенскую ТЭЦ и предприятия Амурской области, – прокомментировал директор Иркутского филиала Валерий Яхимович.

Основную номенклатуру перевозок в полувагонах ПГК по ВСЖД и ЗабЖД составили уголь (144,2 тыс. тонн, в апреле 2019 года не перевозили), химические и минеральные удобрения (рост на 10%, до 5,5 тыс. тонн).

Грузы следовали со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в Иркутскую и Амурскую области, а также Забайкальский край.

СПРАВКА:

ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 109 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.