ПГК погрузила рекордный объем продукции группы «Илим» в Восточной Сибири

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Первая грузовая компания (ПГК) в марте 2020 года увеличила объем перевозок продукции комбинатов группы «Илим», расположенных в Иркутской области, на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,5 тыс. тонн. Грузооборот вырос на 25%, до 202,2 тыс. т-км. Об этом сообщила пресс-служба компании.

– С группой «Илим» мы работаем в рамках сервисного контракта. В настоящее время клиент наращивает объемы погрузки целлюлозы. Чтобы обеспечить своевременную доставку груза в полном объеме, мы начали оперативно корректировать ежемесячный план по подаче вагонов со станции Наушки на Братск согласно поступающим заявкам от партнера. В результате по итогам марта на станции Братск погрузили рекордный объем продукции – 59 тыс. тонн (908 крытых вагонов), при среднемесячном показателе в первом квартале – 51,5 тыс. тонн (793 вагона)», – прокомментировал директор Иркутского филиала Валерий Яхимович.

В целом объем погрузки целлюлозы Группы «Илим» в январе-марте 2020 года вырос на 23%, до 215,6 тыс. тонн. Грузооборот увеличился на 21%, до 557,6 млн т-км.

Грузы следовали в крытом подвижном составе со станций Братск и Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги преимущественно через пограничный переход Наушки–Сухэ-Батор и Забайкальск в Китай.

СПРАВКА:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 109 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

Группа «Илим» - лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих отраслевых игроков в мире. С 2007 года стратегическим партнером Группы «Илим» в рамках совместного предприятия является компания International Paper.