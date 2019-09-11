|Транспорт
|12.09.2019
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По Иркутску курсирует троллейбус с рекламой кинофестиваля «Человек и Природа»
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Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На улицы Иркутска вышел троллейбус с рекламой 18 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Распутина, который пройдет в Иркутске с 19 по 23 сентября. Об этом сообщают организаторы.
Экологически чистые виды транспорта практически до нуля минимизируют любые выбросы в окружающую среду.
Троллейбус совмещает в себе экологичность трамваев с маневренностью и скоростью пассажирских автобусов.
Кинофестиваль «Человек и Природа» поддерживает экологически чистые виды транспорта, говорят организаторы.
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