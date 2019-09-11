По Иркутску курсирует троллейбус с рекламой кинофестиваля «Человек и Природа»

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На улицы Иркутска вышел троллейбус с рекламой 18 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Распутина, который пройдет в Иркутске с 19 по 23 сентября. Об этом сообщают организаторы.

Экологически чистые виды транспорта практически до нуля минимизируют любые выбросы в окружающую среду.

Троллейбус совмещает в себе экологичность трамваев с маневренностью и скоростью пассажирских автобусов.

Кинофестиваль «Человек и Природа» поддерживает экологически чистые виды транспорта, говорят организаторы.