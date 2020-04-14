|Транспорт
|14.04.2020
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По улице Верхняя набережная в Иркутске будет изменена приоритетность проезда перекрестка
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Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 17 апреля по улице Верхняя набережная в районе дома №167/7 будет изменена приоритетность проезда перекрестка.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в соответствии с предписанием ГИБДД там будет установлен знак 2.1 «Главная дорога», а при выезде со стороны дома №167/7 будет установлен знак 2.4 «Уступи дорогу». Эти меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в данном районе.