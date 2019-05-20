Почти 1,4 миллиарда рублей направят в 2019 году на новые объекты дорожного строительства в Приангарье

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области начала работы на четырех объектах строительства и реконструкции. Общее финансирование запланировано в размере 1 млрд 385,3 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Также предполагается провести процедуру торгов по трем новым объектам, отметил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

В перечень объектов входят реконструкции мостов через реку Гербилак автодороги Усть-Кут – Уоян в Казачинско-Ленском районе (стоимость объекта по госконтракту 96,9 млн рублей) и через реку Куда на 15 км автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда в Иркутском районе (343,5 млн рублей). Также включено устройство покрытия переходного типа на участке 87-107 км автодороги Жигалово – Казачинское Жигаловского района (596,8 млн рублей). Продолжатся работы на автодороге Тогот – Курма на участке 0-17 км в Ольхонском районе, включающие устройство асфальтобетонного покрытия, реконструкцию двух мостовых переходов (878,7 млн рублей). Будет реконструирован мостовой переход на 252-м км автодороги Иркутск Оса – Усть-Уда в Усть-Удинском районе и начаты реконструкции участков 160-215 км той же дороги в Осинском районе, и 124-153 км на дороге Баяндай – Еланцы – Хужир в Ольхонском районе.

Мосты в Усть-Удинском и Казачинско-Ленском районах планируется реконструировать к 30 сентября 2019 года. Остальные объекты являются переходящими ввиду большого объема работ.

Кроме того, на трех участках строительства автомобильной дороги Киренск – Казачинское продолжаются работы, начатые в 2018 году. Запланированное финансирование составляет 1 млрд 167,8 млн рублей. К 30 октября 2019 году предполагается ввести в эксплуатацию более 33 км.