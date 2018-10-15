|Транспорт
|15.10.2018
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Почти 150 человек с 14-часовым опозданием вылетели в Токио из Иркутска – у самолета заклинило шасси
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Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорт Иркутска днем 14 октября вернулся лайнер авиакомпании «Сибирь», вылетевший в Токио в 12:30 по местному времени. У воздушного судна заклинило шасси. Никто не пострадал, сообщили Телеинформу в пресс-службе иркутского аэропорта.
На борту самолета находились около 150 человек, все они вылетели в 2:30 ночи на запасном лайнере авиакомпании в пункт назначения.
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