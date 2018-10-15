ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Транспорт
15.10.2018

Почти 150 человек с 14-часовым опозданием вылетели в Токио из Иркутска – у самолета заклинило шасси

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорт Иркутска днем 14 октября вернулся лайнер авиакомпании «Сибирь», вылетевший в Токио в 12:30 по местному времени. У воздушного судна заклинило шасси. Никто не пострадал, сообщили Телеинформу в пресс-службе иркутского аэропорта.

На борту самолета находились около 150 человек, все они вылетели в 2:30 ночи на запасном лайнере авиакомпании в пункт назначения.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске