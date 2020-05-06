Почти на 40% снизились перевозки пассажиров на ВСЖД в апреле 2020 года

Иркутская область, Бурятия, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По оперативным данным, в апреле 2020 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено около 574 тысячи пассажиров, что на 39,3% меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, из этого числа в пригородном сообщении отправлено около 510,3 пассажиров (-30,4%), в дальнем следовании – около 63,7 тысячи (-69,9%).

Пассажирооборот в апреле 2020 года составил 85,34 млн пасс-км, что на 62,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 16,7 млн пасс-км (-44,1%), в дальнем следовании – 68,6 млн пасс-км (-65,5%).

Всего за январь-апрель 2020 года отправлено около 3,2 млн пассажиров (-12,2% к январю-апрелю 2019 года). Из них в дальнем следовании перевезено 694,5 тысячи пассажиров (-18,6%), в пригородном сообщении – более 2,5 млн пассажиров (-10,2%).

Пассажирооборот на ВСЖД с начала 2020 года снизился на 19,2% к уровню прошлого года и составил более 739 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-апреле составил 97,8 млн пасс-км (-15,3%), в дальнем следовании – свыше 641,2 млн пасс-км (-19,7%).