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Транспорт
05.10.2018

Аналитики: почти половину иркутян устраивает состояние городских дорог

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Состоянием иркутских дорог удовлетворены только 49% из числа опрошенных горожан. Об этом сообщается в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

При этом 80% горожан из числа опрошенных, по данным аналитиков, оценивает работу общественного транспорта в Иркутске как хорошую и удовлетворительную, 87% респондентов довольны работой ГИБДД.

Для сравнения, в Улан-Удэ дорогами довольны 55% горожан, а общественным транспортом и ГИБДД – столько же, сколько и в Иркутске. В Чите цифры ниже: хорошим и удовлетворительным состояние дорог оценивают 45% респондентов, к общественному транспорту особых претензий не имеют 78%, к ГИБДД – 80% опрошенных.

Финансовый университет при правительстве РФ оценивал состояние дорожного хозяйства в городах с населением более 250 тысяч человек. В основу оценки легли данные социологических опросов, проведенных Финансовым университетом в 2018 году. Исследователи отмечают, что в последние годы в России постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов против 40% в 2011 году.

Оценка работы городского транспорта остается стабильно высокой, как и все последние годы – сегодня её положительно оценивают  82%  респондентов. В 2018 году несколько выросла доля положительных оценок работы Госавтоинспекции – сегодня её работу оценивают как хорошую и удовлетворительную 79% жителей крупных и средних российских городов против 61% в 2011 году.

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