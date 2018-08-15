Поезд инноваций прибывает в Иркутскую область

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО «РЖД» начнет свою работу на Восточно-Сибирской железной дороге с 18 августа.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, он сделает остановку на семи станциях магистрали:

18 августа – станция Тайшет,

19 августа – станция Нижнеудинск,

20 августа – станция Зима,

21 августа – станция Усолье-Сибирское,

22, 23 августа – станция Иркутск-Пассажирский,

24 августа – станция Гончарово,

25, 26 августа – станция Улан-Удэ.

Выставочный поезд курсирует по всей России уже семь лет, а его экспозиции постоянно обновляются, демонстрируя новейшие решения, применяемые в процессе проводимой сегодня глубокой модернизации транспортной отрасли. В вагонах развернуты тематические выставки, отражающие историю становления и развития российских железных дорог, представлены современные инновационные проекты и технологии, реализуемые в РЖД.

В каждом вагоне комплекса работает экскурсовод. Время работы ПВЛК: с 10:00 до 19:00, перерыв – с 13:00 до 14:00. Детям до 14 лет, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, людям с ограниченными возможностями вход свободный, стоимость посещения экскурсий для взрослых составляет 70 рублей, для группы из 20 человек – 900 рублей. Заход группы осуществляется каждые 15 минут.