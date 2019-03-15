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17.03.2019

Поезд из Усть-Илимска в Иркутск будет останавливаться на станции Таргиз

Чунский район, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года пассажирский поезд Иркутск – Усть-Илимск будет останавливаться на станции Таргиз. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чунского района.

На маршруте Иркутск – Усть-Илимск состав будет делать минутную остановку с 11:14 до 11:15 местного времени. На маршруте Усть-Илимск – Иркутск – с 20:16 до 20:17 местного времени. Ранее жителям посёлка, чтобы уехать в областной центр, приходилось сначала добираться до той станции, где у этого состава предусмотрена остановка.

Это новшество введено по инициативе депутата Законодательного собрания Иркутской области Виктора Шпакова. По его инициативе были проведены переговоры с региональной службой развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ВСЖД, и вопрос решился положительно.

Актуальную информацию о движении поезда пассажиры смогут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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