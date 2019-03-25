Поезда ВСЖД участвуют в акции по продаже билетов на верхние места в купе со скидкой 50%

Иркутская область, Бурятия, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Билеты с 50% дисконтом на верхние места купейных вагонов можно приобрести до 1 апреля 2019 года. В том числе в акции участвуют поезда ВСЖД.

Со скидкой можно купить билеты на поезда следующих направлений:

№322/321 Иркутск – Забайкальск;

№57/58 Иркутск – Кисловодск;

№362/361 Иркутск – Наушки;

№87/88 Иркутск – Усть-Илимск;

№91/92 Северобайкальск – Москва;

№81/82 Иркутск – Москва;

№71/72 Улан-Удэ – Северобайкальск.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, осуществить поездку по купленному со скидкой билету можно до 12 апреля этого года. Количество мест по специальному тарифу ограничено. Покупку можно совершить на сайте или в кассах. Скидки не применяются одновременно с другими предложениями.

Полный список поездов, на которые распространяется акция, можно уточнить на сайте . Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».