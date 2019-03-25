|Транспорт
|26.03.2019
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Поезда ВСЖД участвуют в акции по продаже билетов на верхние места в купе со скидкой 50%
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Иркутская область, Бурятия, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Билеты с 50% дисконтом на верхние места купейных вагонов можно приобрести до 1 апреля 2019 года. В том числе в акции участвуют поезда ВСЖД.
Со скидкой можно купить билеты на поезда следующих направлений:
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, осуществить поездку по купленному со скидкой билету можно до 12 апреля этого года. Количество мест по специальному тарифу ограничено. Покупку можно совершить на сайте или в кассах. Скидки не применяются одновременно с другими предложениями.
Полный список поездов, на которые распространяется акция, можно уточнить
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