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26.03.2019

Поезда ВСЖД участвуют в акции по продаже билетов на верхние места в купе со скидкой 50%

Иркутская область, Бурятия, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Билеты с 50% дисконтом на верхние места купейных вагонов можно приобрести до 1 апреля 2019 года. В том числе в акции участвуют поезда ВСЖД.

Со скидкой можно купить билеты на поезда следующих направлений:

  • №322/321 Иркутск – Забайкальск;
  • №57/58 Иркутск – Кисловодск;
  • №362/361 Иркутск – Наушки;
  • №87/88 Иркутск – Усть-Илимск;
  • №91/92 Северобайкальск – Москва;
  • №81/82 Иркутск – Москва;
  • №71/72 Улан-Удэ – Северобайкальск.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, осуществить поездку по купленному со скидкой билету можно до 12 апреля этого года. Количество мест по специальному тарифу ограничено. Покупку можно совершить на сайте или в кассах. Скидки не применяются одновременно с другими предложениями.

Полный список поездов, на которые распространяется акция, можно уточнить на сайте. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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