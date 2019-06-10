Посёлок Мама рискует остаться без транспортного сообщения с другими территориями

Мамско-Чуйнский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В администрацию посёлка Мама Мамско-Чуйского района поступило письмо Росавиации о прекращении деятельности местного аэропорта. Население из-за этого рискует остаться в полной изоляции, так как других видов транспортного сообщения в районе нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

В парламент ранее поступило обращение администрации Мамского городского поселения, в котором раскрыта суть письма Росавиации. В нём отмечается, что регулируемая деятельность и обслуживание воздушных судов в Мамском аэропорту будет прекращено с 1 ноября 2019 года в связи с нерентабельностью предприятия.

– В период с 2016 по 2018 годы заявки на увеличение ставок сборов, представляемые предприятием в Службу по тарифам Иркутской области, принимались не в полном объёме, в результате чего образовались убытки. При расчете ставок на 2019 год также уменьшена себестоимость регулируемых тарифов, не включены расходы в размере более 1,2 млн рублей. Кроме того, уменьшился объём работ. Так, в 2017 году количество самолетов составило 256, в 2018 – 140. В первом квартале 2019 года предприятие обслужило всего 25 воздушных судов. В связи с тяжёлой финансовой ситуацией с апреля 2019 года сокращена численность работников предприятия, сокращены рабочие часы, – говорится в письме федерального ведомства.

Между тем, ООО «Мамский аэропорт» является социально-значимым объектом как для посёлка Мама, так и Мамско-Чуйского района в целом, говорится в обращении администрации городского поселения. В районе отсутствуют автомобильное, железнодорожное и водное сообщение, пассажирские перевозки за пределы района осуществляются только воздушным транспортом. Перевод аэропорта в статус посадочной площадки также не позволит перевозить грузы и пассажиров в необходимом объёме. В качестве решения проблемы предложены увеличение ставок по тарифам и возмещение убытков предприятию в рамках тарифной составляющей, а также возможная передача транспортного узла в областную собственность и сохранение статуса аэропорта.

– Прекращение авиаперевозок приведет к полной изоляции населения. Аэропорт имеет стратегическое значение и для городов Бодайбо, Киренска, Усть-Кута, Ленска. Необходимо рассмотреть все возможные варианты сохранения транспортной доступности территории, – сказал председатель комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Николай Труфанов.

Также председатель комитета отметил, что проблема аэропортов для внутренних линий носит системный характер и возможно требует пересмотра федерального законодательства. Парламентарии в ближайшее время вернутся к рассмотрению ситуации с аэропортом в Маме после уточнения данных и формирования предложений от профильных министерств региона, рассказали в Заксобрании Иркутской области.