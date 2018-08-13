Повышение цен на авиабилеты в России прогнозируют на 15 августа

Россия, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В ночь со вторника на среду, 15 августа, в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования повысятся сразу на 5-5,5 рублей и составят 78 рублей за один евро и 68,5 рублей за один доллар США.

Сейчас, с 8 по 14 августа включительно, курс составляет 73,5 рубля за один евро и 63,5 рублей за один доллар США

Как сообщает сервис путешествий Туту.ру, для их расчета применяется курс Центробанка РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. То есть на каждые 100 евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 450 рублей. Эта разница будет особенно чувствительна для дорогих билетов, отмечают аналитики сервиса.

Последний раз курс валют крупно менялся в апреле этого года, когда евро тоже «подрос» на пять рублей. Тогда, по данным Туту.ру, фиксировались значительные изменения спроса и интереса к перелетам за рубеж. Так, за неделю до повышения курса он в целом упал на 10%, а на перелеты в Европу – и вовсе на четверть.