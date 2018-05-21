Правила заправки автомобиля бензином или дизтопливом на АЗС

Российская Федерация, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Казалось бы, что может быть проще заправки автомобиля? Приехал на заправку, вставил пистолет в бензобак, заплатил оператору, и дело в шляпе. Но для начинающих водителей, особенно женского пола, это процедура не так проста. Разберем поэтапно правила заправки автомобиля. Въезжать на заправочную станцию к колонке удобнее той стороной, на которой вашей машины находится люк горловины бензобака. Разумеется, что заправочный шланг может иметь большой запас длины и позволит дотянуться до противоположной стороны машины. Но на большинстве автозаправочных станций для того, чтобы растянуть шланг до необходимой длины, придется приложить достаточно усилий. К тому же держать пистолет шланга будет крайне неудобно. Поэтому становить автомобиль следует таким образом, чтобы люк бензобака располагался напротив заправочного шланга. Сразу как остановились, поставьте машину на ручной тормоз и заглушите двигатель. Выйдя из машины, не забудьте забрать с собой ключи зажигания и ценные вещи. Ведь угон автомобиля на АЗС не является такой уж редкостью. Во время заправки также не забудьте про специальные технические тряпочные перчатки, которые у вас всегда должны быть в кармашке водительской двери. Это нужно для того, чтобы ваши руки остались чистыми, потому что на заправочном пистолете всегда остаются следы бензина или дизтоплива. Перед тем как снять заправочный пистолет с колонки, убедитесь, что он соответствует нужному типу топлива. На большинстве автозаправочных станций заправка различными марками топлива происходит от одной колонки, поэтому допустить ошибку и залить не то горючее случается даже у опытного водителя. Ничего страшного, если разница будет только в октановом числе бензина. А если вместо бензина попадёт в бак солярка? Последствия для двигателя могут быть катастрофическими. К слову, на некоторых заправках правила заправки автомобиля могут различаться. Но обычно, о правилах заправки вам разъяснит информационная таблица на бензоколонке. Следует открыть люк бензобака и открутить крышку с его горловины. Если ваша машина была сконструирована таким образом, который не предусматривает «закрепление» крышки топливного бака, то положите ее в салон машины. Это нужно для того, чтобы ее не потерять. Следующим этапом нужно подойти к оператору заправки, назвать номер бензоколонки и марку нужного топлива. Заправляться можно на определенную сумму, либо назвать число литров, либо просто залить полный бак. В последней ситуации нужно будет расплатиться после завершения заправки. У заправочного пистолета есть особый фиксатор, который держит его заслонку в открытом положении, тем самым оставляя руки водителя свободными. Когда бак наполнится до конца и топливо соприкоснется с горловиной заправочного пистолета, сработает автоматика и фиксатор перекроет заслонку. Бывали такие случаи, что фиксатор срабатывал и в процессе заправки. В такой ситуации горючее не успевает пройти в горловину бензобака и касается пистолета. Просто нужно заново нажать рычаг пистолета, и установить фиксатор. После окончания заправочного процесса нажмите на фиксатор и вытащите пистолет из горловины. Но не торопитесь, сначала убедитесь, что горючее больше не поступает, прежде чем вытащить его полностью. Уже после того, как колонка отключилась, небольшое количество горючего все еще вытекает и если тут же извлечь пистолет, оно попадет на кузов машины. Закройте бензобак крышкой и его люк. Затем подойдите к оператору заправки для того, чтобы окончательно расплатиться. Перед тем, как выехать с заправки, убедитесь, что заправочный шланг не присоединен к машине, а топливный бак закрыт. Довольно часто возникали такие ситуации, в которых водитель спеша, забывал извлечь пистолет из горловины топливного бака и в итоге можно повредить как ваше транспортное средство, так вдобавок придется оплатить поломку бензоколонки. Также запомните, что в летнее время желательно, чтобы бензобак был заполнен наполовину, зато в зимнее время его нужно заполнить не меньше, чем на две трети. Всего это для того, чтобы в топливном баке не накапливался конденсат, который может оказать свое пагубное воздействие на работу топливной аппаратуры и двигателя. Каждому автолюбителю следует знать правила заправки автомобиля. Запомните, что ошибки зачастую совершаются на самых простых вещах, которые вы попусту игнорируете. Заправляйтесь у проверенных поставщиков, покупающих топливо оптом с крупных нефтебаз и складов компаний-производителей. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске автотранспорт Тэги: View the discussion thread.