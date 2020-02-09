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10.02.2020

Правозащитный центр «Единой России» предложил Минздраву и МВД изменить порядок медосвидетельствования водителей

Москва, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Правозащитный центр «Единой России» предложил министерству здравоохранения РФ и министерству внутренних дел РФ изменить порядок медицинского освидетельствования водителей и определять наличие или отсутствие клинических признаков опьянения, а не сам факт наличия сильнодействующих веществ в организме.

Об этом, как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, заявил сопредседатель правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов по итогам общественных обсуждений с представителями министерств и общественных организаций, представляющих водителей. Помимо этого, предлагается закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.

– Существуют объективные примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он совершенно адекватен и способен управлять автомобилем. Но в соответствии с законом результат его анализов можно трактовать так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ, – отметил Михаил Старшинов.

Координатор движения автомобилистов «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов подчеркнул, что в таких случаях водителей привлекают к ответственности после того, как в организме обнаружен запрещенный препарат, который не привел к появлению признаков опьянения.

– Необходимо установить пороговые значения, которые говорили бы не о наличии веществ, а о наличии клинических признаков опьянения по аналогии с этиловым спиртом, – рассказал общественник.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, при изменении порядка освидетельствования важно соблюсти баланс между правом человека на управление транспортным средством и безопасностью дорожного движения.

– Уже имеются методические рекомендации, в которых указаны пороговые концентрации, например, для фенобарбитала (содержится в валокордине и корвалоле, – прим. ER.RU). Но дальнейшее решение проблемы применения различных препаратов, воздействующих на психику, требует взвешенного решения, – подчеркнул он.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по ряду веществ занижены.

– Известны случаи, когда булка с маком давала в анализах уже какую-то концентрацию опиатов. Приходилось на дорогостоящем оборудовании доказывать, что это не наркотические вещества. Такие моменты нужно учитывать юридически, – считает Брюн.

Как отметил Михаил Старшинов, действующий порядок освидетельствования следует проанализировать и впоследствии изменить.

– Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации правозащитный центр направит в Минздрав и МВД, – заключил он.

Региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов считает, что при медосвидетельствовании водителей в первую очередь следует учитывать клинические проявления опьянения.

– Нельзя бюрократизировать процесс медосвидетельствования водителей и усложнять им жизнь. Несправедливо, когда из-за употребления корвалола человека лишают водительских прав. Если человек, выпив корвалола, чувствует себя нормально и ведет себя адекватно, то почему он не может управлять автомобилем? Я считаю, что между интересами людей и безопасностью дорожного движения нужно соблюдать баланс и придерживаюсь позиции правозащитного центра «Единой России», что при медосвидетельствовании водителей нужно учитывать клинические проявления опьянения, а не наличие веществ в крови, – резюмировал Владимир Новожилов.

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