Приангарье получило еще 28 новых машин скорой помощи

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На 28 машин пополнился автопарк Иркутской станции скорой медицинской помощи, Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи, Шелеховской и Иркутской районных больниц. До конца года планируется закупить еще 12 автомобилей, сообщает пресс-служба регправительства.

Ключи от новых машин представителям муниципалитетов вручили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко.

– В этом году мы выделили беспрецедентную сумму на покупку автомобилей скорой помощи – 282 млн рублей. 192 машины уже были закуплены и переданы в медицинские организации Иркутской области. Это серьезно улучшило материальное состояние станций скорой помощи, врачебных амбулаторий, ФАПов, участковых и районных больниц, – сказал Сергей Левченко.

Таким образом, в общей сложности в 2018 году будет приобретено 204 машины скорой помощи класса «А» для медорганизаций Иркутской области. Это позволит решить одну из самых острых проблем в сельском здравоохранении – транспортировку пациентов из отдаленных местностей в районные больницы и приведет к повышению качества и доступности оказания медицинской помощи жителям региона.

Олег Ярошенко подчеркнул, что работа правительства Приангарья по обновлению автопарка станций скорой медицинской помощи продолжается. На осенней сессии Законодательного собрания будут рассмотрены изменения в областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В частности, правительство предлагает увеличить финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» в 2018 году. Еще 139,5 млн рублей дополнительно планируется направить на приобретение 48 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и «С».

Машины, которые сейчас получили медорганизации Иркутска, Ангарска, Шелехова и Иркутского района, относятся к классу «А». Автомобили укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными ингаляторами, фельдшерскими и акушерскими наборами, а также устройствами для приема и транспортировки лежачих пациентов.