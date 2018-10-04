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05.10.2018

Проектирование нового терминала аэропорта Усть-Илимска завершится в 2019 году

Усть-Илимск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Проектирование нового терминала аэропорта Усть-Илимска завершится в 2019 году. Об этом 5 октября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018» заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он напомнил, что воздушную гавань не так давно передали на баланс региона.

– Мы восстановили долго неработающее авиасообщение, перелеты теперь регулярные, я их держу за счет того, что даю дотации из областного бюджета. Терминал для города – неподъемная задача. Поэтому мы убедили муниципалитет перевести аэропорт на областную собственность. Сейчас мы занимаемся обследованием и подбором проекта для строительства терминала. Кое-какие средства уже выделили – около 100 млн рублей, – сообщил Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что в ближайшее время решится вопрос с топливозаправщиками, а затем планируется заняться реконструкцией самого аэропорта.

– Это очень много работы. Там нет аэронавигации, хорошей дороги. Я думаю, эпопею с обследованием, проектированием и согласованием мы в следующем году закончим и начнем строить, – сказал Сергей Левченко.

Напомним, ранее глава региона сообщал, что на реконструкцию Усть-Илимского аэропорта планируется потратить 500 млн рублей.

Сергей Левченко ещё в 2016 году заявлял, что малые аэропорты региона необходимо объединить с иркутским.  Начать эту работу планировалось именно с Усть-Илимска. В мае 2017 года при финансовой и технической поддержке «Группы «Илим» удалось возобновить полёты в Усть-Илимск, аэропорт которого в 2007 году исключили из госреестра гражданских аэродромов России. В сентябре 2017 года стало известно, что строительство аэропорта в Усть-Илимске оказалось под угрозой срыва, поскольку компания «ИркутскАэроИнвест» не предоставила инвестору – Группе «Илим» – дорожную карту проекта.

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