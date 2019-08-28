Проезд для ангарских школьников в трамвае 2 сентября будет бесплатным

Ангарск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По предложению местной администрации 2 сентября проезд на городском электрическом транспорте для школьников будет бесплатным. Для этого достаточно предъявить транспортную карту.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, акция приурочена ко Дню знаний, так как в муниципалитете учебный год начнется именно 2 сентября.

– Так как в первый день учебного года не все еще успели пополнить баланс карты или получить ее, в честь праздника решено не взимать плату. Для тех, у кого еще нет транспортной карты, проезд также будет в этот день бесплатным. Учащихся легко определить визуально. Отмечу, в течение учебного года для школьников Ангарска проезд в трамвае по карте стоит 11 рублей, – рассказал директор МУП «Ангарский трамвай» Евгений Баженов.

Напомним, что подобные инициативы реализуются не впервые. Так, в прошлом году праздничные акции по предоставлению бесплатного проезда в трамваях для всех желающих проводились 9 Мая и в День города.