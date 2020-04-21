Проезд по Култукскому тракту, перекрытому из-за ДТП, открыли в обе стороны

Слюдянский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе на 97,6 километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» 21 апреля в 16:40 возобновлено движение транспорта в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Напомним, ранее движение было перекрыто из-за ДТП с участием грузовика. Инцидент случился в 10:20 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, место ДТП было оцеплено сотрудниками ГИБДД. Проводился смыв дизельного топлива. Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии. Для дальнейшего подъема грузового автомобиля на место прибыло два крана грузоподъемностью 40 и 70 тонн.

Сотрудники МЧС России с использованием изолирующих защитных костюмов обследовали цистерну: повреждений не обнаружено, неустановленное вещество в незначительном количестве вытекло из горловины. В 14:00 при помощи тяжелой инженерной техники автомобиль поставили на колеса и эвакуировали в безопасное место для обследования. Остатки топлива и вещества были смыты с дорожного полотна. Угрозы населению нет.