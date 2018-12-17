Проезд в трамваях Ангарска можно оплатить банковской картой

Ангарск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители и гости Ангарска теперь могут оплачивать проезд в трамваях банковской картой.

Как сообщает пресс-служба «Сбербанка», новое решение дополняет привычную систему оплаты: пассажиры сами могут выбрать, платить за проезд наличными или картой. На стоимость билета это не влияет.

Терминал для оплаты находится у кондуктора. Оборудование универсальное и позволяет принимать платежи бесконтактными картами платежных систем Visa, Mastercard, МИР, мобильными телефонами, «умными часами», другими современными гаджетами, поддерживающими функцию бесконтактной оплаты, а также специальными транспортными картами, которыми пользуются ангарчане.

– В целом популярность безналичных платежей у населения растет. И мы рады, что теперь оплатить проезд банковской картой можно и в ангарских трамваях. Терминалами оборудован весь наш парк. Платеж проходит в одно касание, что очень удобно и экономит время наших пассажиров и кондукторов. Очень надеюсь, что горожане будут активно пользоваться новой возможностью, – прокомментировал директор МУП АГО «Ангарский трамвай» Евгений Баженов.

Банком-эквайером в реализации данного проекта выступил Сбербанк.

– Безналичная оплата проезда на транспорте сегодня активно применяется, например, в Иркутске. При этом мы наблюдаем рекордный рост доли таких платежей. Только за этот год их количество в городском транспорте столицы Приангарья выросло в шесть раз, с 20 тысяч до 120 тысяч в месяц, – отмечает заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.