ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Транспорт
17.12.2018

Проезд в трамваях Ангарска можно оплатить банковской картой

Ангарск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители и гости Ангарска теперь могут оплачивать проезд в трамваях банковской картой.

Как сообщает пресс-служба «Сбербанка», новое решение дополняет привычную систему оплаты: пассажиры сами могут выбрать, платить за проезд наличными или картой. На стоимость билета это не влияет.

Терминал для оплаты находится у кондуктора. Оборудование универсальное и позволяет принимать платежи бесконтактными картами платежных систем Visa, Mastercard, МИР, мобильными телефонами, «умными часами», другими современными гаджетами, поддерживающими функцию бесконтактной оплаты, а также специальными транспортными картами, которыми пользуются ангарчане.

– В целом популярность безналичных платежей у населения растет. И мы рады, что теперь оплатить проезд банковской картой можно и в ангарских трамваях. Терминалами оборудован весь наш парк. Платеж проходит в одно касание, что очень удобно и экономит время наших пассажиров и кондукторов. Очень надеюсь, что горожане будут активно пользоваться новой возможностью, – прокомментировал директор МУП АГО «Ангарский трамвай» Евгений Баженов.

Банком-эквайером в реализации данного проекта выступил Сбербанк.

– Безналичная оплата проезда на транспорте сегодня активно применяется, например, в Иркутске. При этом мы наблюдаем рекордный рост доли таких платежей. Только за этот год их количество в городском транспорте столицы Приангарья выросло в шесть раз, с 20 тысяч до 120 тысяч в месяц, – отмечает заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске